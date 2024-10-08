Франция передаст Украине истребители Mirage 2000. Когда состоится поставка?

Франция предоставит Украине свои истребители Mirage 2000 в начале 2025 года. Об этом написал в соцсетях министр обороны страны Себастьян Лекорню.

"Mirage 2000 в Украину: поставка запланирована на первый квартал 2025 года. Они будут оснащены новым оборудованием: для ведения воздушного и наземного боя и радиоэлектронной борьбы", - написал дипломат.

Такое Лекорню отметил, что подготовка украинских пилотов и механиков продолжается.

В июне президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине неназванного количества истребителей Mirage 2000. Также он сообщил о запланированной подготовке пилотов для управления ими.

Mirage 2000 - это французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, который десятилетиями служил и продолжает служить многим странам мира. Разработанный компанией Dassault в 1970-х годах, этот самолет стал одним из самых успешных проектов в истории французской авиационной промышленности.