Вице-президент Еврокомиссии: Наша цель - поставить Украину в положение для выгодных мирных переговоров
Сообщается и о финансовых аспектах
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Цель Европейского Союза остается неизменной - поставить Украину в положение, позволяющее вести переговоры о мире на выгодных условиях, и помочь ей на пути к полноправному членству в Европейском Союзе. Такое заявление сделал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Также он отметил важность скорейшего достижения соглашения по предложению о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере до 35 миллиардов евро и отметил усилия по подготовке Украины к предстоящей зиме.
"Необходимо, чтобы средства были выделены до конца этого года, чтобы обеспечить Украине необходимое фискальное пространство.
Вместе с нашими партнерами мы ремонтируем, переподключаем и стабилизируем энергоснабжение Украины", - сообщил Шефчович.
В рамках зимнего плана для Украины уже выделено 160 миллионов евро, что дополняет ранее предоставленные 2 миллиарда евро на энергетическую безопасность страны.
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