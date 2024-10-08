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Вице-президент Еврокомиссии: Наша цель - поставить Украину в положение для выгодных мирных переговоров

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Сообщается и о финансовых аспектах

Вице-президент Еврокомиссии: Наша цель - поставить Украину в положение для выгодных мирных переговоров

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Цель Европейского Союза остается неизменной - поставить Украину в положение, позволяющее вести переговоры о мире на выгодных условиях, и помочь ей на пути к полноправному членству в Европейском Союзе. Такое заявление сделал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Также он отметил важность скорейшего достижения соглашения по предложению о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере до 35 миллиардов евро и отметил усилия по подготовке Украины к предстоящей зиме.

"Необходимо, чтобы средства были выделены до конца этого года, чтобы обеспечить Украине необходимое фискальное пространство.

Вместе с нашими партнерами мы ремонтируем, переподключаем и стабилизируем энергоснабжение Украины", - сообщил Шефчович.

В рамках зимнего плана для Украины уже выделено 160 миллионов евро, что дополняет ранее предоставленные 2 миллиарда евро на энергетическую безопасность страны.

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Источник:
РБК-Україна
Опубликовал: Александр Бураков
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