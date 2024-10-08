Грозят иском. Агентская компания требует от известного украинского инсайдера опровержений

Агентская компания "Phenomen Sports", владельцем которого является футбольный агент Ярослав Кондратюк, отреагировала на слова журналиста Игоря Бурбаса, который связывает его организацию с платформой PASS.

Бурбас в последнем выпуске своей авторской программы заявил, что на деятельность "Phenomen Sports" влияют другие лица, связанные с платформой PASS и монополии.

Агентская компания требует от журналиста предоставить доказательства, опровержений или официального извинения. Если Бурбас не сделает что-то из перечисленного, "Phenomen Sports" оставляет за собой право обратиться в суд с иском за клевету и распространение ложной информации.