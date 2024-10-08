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Грозят иском. Агентская компания требует от известного украинского инсайдера опровержений

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Журналисту предоставили 7 дней для предоставления доказательств

Грозят иском. Агентская компания требует от известного украинского инсайдера опровержений

Фото: facebook.com/phenomenonsports

Новина українською

Агентская компания "Phenomen Sports", владельцем которого является футбольный агент Ярослав Кондратюк, отреагировала на слова журналиста Игоря Бурбаса, который связывает его организацию с платформой PASS.

Бурбас в последнем выпуске своей авторской программы заявил, что на деятельность "Phenomen Sports" влияют другие лица, связанные с платформой PASS и монополии.

Агентская компания требует от журналиста предоставить доказательства, опровержений или официального извинения. Если Бурбас не сделает что-то из перечисленного, "Phenomen Sports" оставляет за собой право обратиться в суд с иском за клевету и распространение ложной информации.

"Компания "Phenomen Sports" в лице Ярослава Кондратюка, основателя и владельца компании, официально требует от Игоря Бурбаса следующее:

  • Опровергнуть утверждение о том, что компания "Phenomen Sports" не находится под 100% контролем и стратегическим управлением Ярослава Кондратюка, и что на деятельность компании влияют посторонние лица, такие как Олег Авдыш, Глеб Платов и Андрей Русол.
  • Предоставить доказательства нарушений антимонопольного законодательства или других ограничительных положений, запрещающих "Phenomen Sports" сотрудничать с футболистами, среди которых 50% или более имеют трудовые отношения с ФК "Кривбасс" или любыми другими клубами УПЛ.
  • Предоставить расчетные данные, подтверждающие утверждение о том, что наличие 5 футболистов и главного тренера ФК "Кривбасс" среди клиентов "Phenomen Sports" означает контроль над "половиной команды ФК "Кривбасс" ". При этом рекомендуем использовать достоверные инструменты для подсчета, даже если идти честным путем кажется неприятным.
  • Опровергнуть утверждение о возможных мошеннических действиях в отношении ФК "Кривбасс" и его президента.
  • Опровергнуть утверждение, что компания "Phenomen Sports" является частью или проектом образовательной инициативы Pass, или принадлежит его основателям, совладельцам или акционерам.

Если в течение 7 (семи) дней с момента публикации этого заявления Игорь Бурбас не предоставит доказательств, опровержений или официального извинения, компания "Phenomen Sports" оставляет за собой право обратиться в суд с иском за клевету и распространение ложной информации, что вредит ее имиджу и репутации в сфере спорта и юриспруденции", - говорится в заявлении.

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Игорь Бурбас
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Kondor (Веселе)
08.10.2024 в 17:17
Правильно.А то ці блогери не привикли віддавати відповідь за свої слова.
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
08.10.2024 в 17:17
Правильно.А то ці блогери не привикли віддавати відповідь за свої слова.
Ответить
0
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