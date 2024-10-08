Соотношение сил в Угледаре составляло почти 1:9 в пользу противника - комбриг 72-й ОМБр
Слишком большой дисбаланс
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Во время боев за Угледар в Донецкой области российские войска преобладали украинские силы почти в 9 раз. Преимущество было как в личном составе, так и в вооружении.
Об этом рассказал новый командир 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Александр Охрименко в интервью изданию "Главком".
"Принимая полосу ответственности, была проведена оценка обстановки, в том числе и оценка сил и средств противника.
Нам противостояли 36-я отдельная мотострелковая бригада 29-й армии Вооруженных сил Российской Федерации, 39-я отдельная мотострелковая бригада, 57-я бригада, 91-й отдельный стрелковый полк и другие подразделения.
То есть были превосходящие силы противника и в танках и боевых машинах пехоты, и в артиллерийских системах, противотанковых средствах, личном составе. Если в целом оценить боевые потенциалы, соотношение составляло почти 1:9 в пользу противника.
Любые теоретические расчеты говорят о том, что при соотношении сил и средств 1:3 противник будет получать преимущество. Здесь, под Угледаром, было 1:9. Объективно можете понять, какие были шансы на удержание этого населенного пункта и полосы обороны, в зоне ответственности бригады", - сказал Охрименко.
3 октября президент Украины Владимир Зеленский назвал выход украинских военных из Угледара правильным, поскольку это позволило сохранить жизни воинов.
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