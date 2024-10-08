Польские фермеры анонсировали очередное блокирование одного из пунктов пропуска с Украиной
Акция должна состояться с 8 октября по 31 декабря 2024 года
фото из свободных источников
8 октября польские фермеры готовятся блокировать пункт пропуска "Медика - Шегини".
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Об этом сообщили в Гостаможслужбе.
Польская сторона сообщила, что местные фермеры анонсировали возможную акцию протеста в виде блокирования движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Медика - Шегини" с 8 октября по 31 декабря 2024 года.
По состоянию на сейчас оформление транспортных средств осуществляется в обычном режиме.
В случае начала забастовки или изменения ситуации будут информировать дополнительно.
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