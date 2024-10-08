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Польские фермеры анонсировали очередное блокирование одного из пунктов пропуска с Украиной

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Акция должна состояться с 8 октября по 31 декабря 2024 года

Польские фермеры анонсировали очередное блокирование одного из пунктов пропуска с Украиной

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

8 октября польские фермеры готовятся блокировать пункт пропуска "Медика - Шегини".

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Об этом сообщили в Гостаможслужбе.

Польская сторона сообщила, что местные фермеры анонсировали возможную акцию протеста в виде блокирования движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Медика - Шегини" с 8 октября по 31 декабря 2024 года.

По состоянию на сейчас оформление транспортных средств осуществляется в обычном режиме.

В случае начала забастовки или изменения ситуации будут информировать дополнительно.

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