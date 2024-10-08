СБУ возбудила дело против режиссера пропагандистского фильма "Россияне на войне"

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по делу режиссера пропагандистского фильма "Русские на войне" Анастасии Трофимовой. Об этом сообщил председатель Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин.

Офис генерального прокурора объявил о начале досудебного расследования по статье 436-2 Уголовного кодекса Украины об "Оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификации ее участников" и распространении материалов на эту тему.

"На прошлой неделе парламентский комитет Канады по вопросам нацбезопасности признал, что государство не может финансировать такие фильмы, а также обсудили угрозы, которые несет российская дезинформация. Благодарен за реакцию, но хочется достичь более жесткого наказания за нарушение украинского Закона. И именно Украина должна первой возбудить дело Трофимовой", – отметил Юрчишин.

"Россияне на войне" – документальная лента российско-канадского режиссера Анастасии Трофимовой.

Трофимова родилась в Москве. Более 10 лет работала в медиа и участвовала в различных документальных проектах в Канаде, на Балканах, на Ближнем Востоке и в России. Создала целый ряд документальных фильмов для российского пропагандистского медиа Russia Today.

Фильм "Россияне на войне" рассказывает о том, как Трофимова проводит семь месяцев вместе с российскими военными на оккупированной части Украины. Он не показывает разрушений и смертей, нанесенных русскими украинцам, а изображает российских оккупантов обычными людьми.

Один из солдат в фильме отрицает обвинение в том, что россияне совершают в Украине военные преступления. А сама Трофимова говорит, что пока создавала картину, не видела ничего подобного.

Мировая премьера фильма Трофимовой прошла на Венецианском кинофестивале.

Перед показами фильма на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF) украинское сообщество в Канаде организовало ряд акций протеста. К призывам не показывать "Россиянам на войне" присоединились МИД Украины, Генеральный консул Украины в Канаде Олег Николенко и т.д.

В конце концов, организаторы TIFF заявили, что не будут показывать фильм Трофимовой якобы из соображений безопасности. Однако после официального закрытия кинофестиваля объявили о двух отдельных показах фильма во вторник, 17 сентября.

Недавно режиссер Анастасию Трофимову внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.