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Второй саммит мира в ноябре не состоится, - Офис президента

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Но все для его подготовки уже должно быть готово

Второй саммит мира в ноябре не состоится, - Офис президента

Фото: REUTERS/MICHAEL BUHOLZER

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В конце октября завершатся тематические конференции, которые станут основой для второго саммита мира. Однако он не состоится в ноябре.

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Об этом заявила советник руководителя Офиса президента Дарья Заривная в интервью Telegraf.

"В ноябре второй саммит мира еще не состоится, но все для его подготовки уже должно быть готово. Пока происходят тематические конференции по каждому пункту формулы [мира], которые заканчиваются принятием коммюнике. Главные положения этих коммюнике станут основой для будущего мирного плана второго саммита", — заявила Заривная.

30−31 октября в Канаде пройдет заключительная тематическая конференция, посвященная гуманитарным вопросам, в частности освобождению военнопленных, гражданских заложников и возвращению детей. Эта конференция подытожит весь процесс.

Советник главы ОП уточнила, что вопрос даты проведения второго саммита мира будет решаться после завершения тематических конференций.

Напомним, в Офисе президента отметили, что второй Саммит мира состоится после наработки совместного мирного плана по 10 пунктам украинской формулы мира. Встреча может пройти до конца 2024 года.

Тем временем Россия заявила, что не будет участвовать во втором Саммите мира.

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Комментарии
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under21 (Львів)
08.10.2024 в 20:59
Михайло Черниш, я розумію, що писати українською на цьому сайті не прийнято, і максимум - це гугл-переклад, але якщо трошки напрягтись, то в першоджерелі йдеться про "мир" - це коли не сваряться, а не "світ" - то де ми живемо.
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Комментарии 1
under21 (Львів)
08.10.2024 в 20:59
Михайло Черниш, я розумію, що писати українською на цьому сайті не прийнято, і максимум - це гугл-переклад, але якщо трошки напрягтись, то в першоджерелі йдеться про "мир" - це коли не сваряться, а не "світ" - то де ми живемо.
Ответить
2
0

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