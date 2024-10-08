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Украинские арбитры обслужат матч отбора молодежного Евро-2025

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Наши арбитры будут судить матч Эстония – Израиль

Украинские арбитры обслужат матч отбора молодежного Евро-2025

Фото - СК Дніпро-1 / Автор - невідомий

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Украинская бригада арбитров будет работать на матче отбора Евро-2025 (U-21) в группе D Эстония – Израиль.

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Главным арбитром выступит Дмитрий Панчишин. На линиях ему помогут Владимир Высоцкий и Александр Корнийко. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Андрей Коваленко.

Напомним, что матч состоится 10 октября в Таллинне.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Михаил Черныш
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