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Байден отложил поездку на встречу "Рамштайн" в Германии из-за ураганов в США

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Байден отложил поездку на встречу "Рамштайн" в Германии из-за ураганов в США

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Джо Байден отложил поездку в Германию в связи с ураганом "Милтон", который в ближайшее время должен поразить Флориду.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам Жан-Пьер, Байден откладывает запланированные поездки в Германию и Анголу "учитывая прогнозируемую траекторию и силу урагана "Милтон".

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Американский президент останется в США, чтобы "проконтролировать подготовку к урагану "Милтон" и реагирование на него", а также следить за текущими мероприятиями по ликвидации последствий урагана "Хелен" на юго-востоке страны.

Предполагалось, что Байден в Германии примет участие во встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 12 октября, которая впервые лично соберется на уровне лидеров.

На ней президент Владимир Зеленский планирует представить "план победы" государствам-союзникам.

Ранее СМИ сообщали, что на встрече союзников в формате "Рамштайн" ожидаются новые шаги в поддержке Украины, в частности относительно ее североатлантической интеграции.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
09.10.2024 в 01:09
Ураган для него важнее Украины. Ты что старичок, несвежих гамбургеров обьелся??
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
09.10.2024 в 01:09
Ураган для него важнее Украины. Ты что старичок, несвежих гамбургеров обьелся??
Ответить
0
0

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