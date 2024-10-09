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Минус 1150 оккупантов. Генштаб обновил потери врага в войне

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Минус 1150 оккупантов. Генштаб обновил потери врага в войне

Zelenskiy Official

Новина українською

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1150 оккупантов, а также 11 танков и 19 артсистем.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 664120 (+1150) человек,
  • танков - 8944 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 17751 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 19222 (+19) ед,
  • РСЗО - 1223 (+0) ед,
  • средства ПВО - 973 (+0) ед,
  • самолетов - 368 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16718 (+31),
  • крылатые ракеты - 2618 (+0),
  • корабли /катера- 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26240 (+55) ед,
  • специальная техника - 3385 (+12)
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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