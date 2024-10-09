ПВО Украины сбила ночью 21 шахед - Воздушные силы
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LB.ua
В ночь на 9 октября 2024 года враг нанес удар по Полтавщине тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области - рф., а также 22-мя ударными БпЛА из Приморско-Ахтарска - рф., мыс Чауда - Крым.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбит 21 вражеский «шахед» в Одесской, Винницкой и Киевской областях. Еще один беспилотник повернул в направлении России.
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Опубликовал: Александр Бураков
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