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ВСУ ударили по складу с боеприпасами КНДР и авиабомбами - ЦПД

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ВСУ ударили по складу с боеприпасами КНДР и авиабомбами - ЦПД

Скриншот з відео

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Украинская армия поразила большой склад боеприпасов РФ в Брянской области. Об этом проинформировал глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

"Вблизи города Карачев, Брянской области, было поражение ближайшего к линии фронта 67-го арсенала ГРАУ. Он находится всего в 114 км от границы с Украиной.

На складе хранились боеприпасы, в том числе из КНДР, также КАБы. Отмечу, что они частично хранились под открытым небом", - говорится в сообщении.

Официально Россия не подтверждала попадания по складу, зато в Министерстве обороны заявили, что ПВО за ночь "сбила 47 украинских беспилотников": 24 - в Брянской области, 5 - в Белгородской, по два в Курской и Ростовской, один - в Краснодарском крае, а также 12 над акваторией Азовского моря.

Несколько дней назад ВСУ нанесли удар по морскому нефтяному терминалу противника во временно оккупированной Феодосии, на нем пылает масштабный пожар, его до сих пор не могут потушить. Отмечается, что терминал является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов.

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Опубликовал: Александр Бураков
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