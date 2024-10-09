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Рада запретила мобилизацию мужчин в возрасте до 25 лет

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Снижать призывной возраст не будут

Рада запретила мобилизацию мужчин в возрасте до 25 лет

фото из свободных источников

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Верховная Рада приняла во втором чтении закон №11379-д о прохождении военной службы по мобилизации лицами, не достигшими 25-летнего возраста. Об этом проинформировал народный депутат Ярослв Железняк.

За него проголосовали 311 народных депутатов.

Соответствующий законопроект запрещает мобилизацию мужчин от 18 до 25 лет, которые до изменений в мобилизационном законодательстве имели статус "ограниченно годных".

Ранее эта категория граждан могла быть мобилизована, хотя призыв на военную службу в Украине обычно разрешается только после достижения 25-летнего возраста, за исключением отдельных случаев.

Как сообщалось, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что мобилизационный возраст в Украине должен быть с 20 лет.

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Опубликовал: Александр Бураков
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