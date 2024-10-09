Заседание в формате Рамштайн перенесли - ранее свои визиты туда отменили Байден и Блинкен
Новая дата станет известна позднее
Getty Images/Global Images Ukraine
Заседание в формате "Рамштайн", которое должно было состояться 12 октября, отложили. Сейчас новую дату определяют. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Утверждается, что сейчас выбирается другая дата для проведения заседания. Утверждается, что сейчас выбирается другая дата для проведения заседания. Об этом заявили три источника издания в штаб-квартире НАТО.
Накануне президент США Джо Байден отложил свой визит в ФРГ из-за ожидания мощного урагана Милтон, который вот-вот должен накрыть южное побережье Америки. Впоследствии стало известно, вслед за главой Белого дома не придет на заседание и Госсекретарь США Энтони Блинкен.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Клопп нашел новое место работы после ухода из Ливерпуля
- Путин – Шевченко: Это ты нам забил? Я тебя запомню
- Кополовец: Люди не хотят уезжать в сборную. Слышу от разных источников, что там катастрофическая атмосфера
- “У тебя месяц. Не понимаешь, губернатор объяснит": инсайдер рассказал, как и для чего Шевченко сменил главу областной ассоциации
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу