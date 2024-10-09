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Заседание в формате Рамштайн перенесли - ранее свои визиты туда отменили Байден и Блинкен

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Новая дата станет известна позднее

Заседание в формате Рамштайн перенесли - ранее свои визиты туда отменили Байден и Блинкен

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Заседание в формате "Рамштайн", которое должно было состояться 12 октября, отложили. Сейчас новую дату определяют. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Утверждается, что сейчас выбирается другая дата для проведения заседания. Утверждается, что сейчас выбирается другая дата для проведения заседания. Об этом заявили три источника издания в штаб-квартире НАТО.

Накануне президент США Джо Байден отложил свой визит в ФРГ из-за ожидания мощного урагана Милтон, который вот-вот должен накрыть южное побережье Америки. Впоследствии стало известно, вслед за главой Белого дома не придет на заседание и Госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Источник:
Радіо Свобода
Опубликовал: Александр Бураков
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