Германия заявила о новых поставках систем IRIS-T в Украину

В течение прошлой недели Украина получила от Германии зенитно-ракетный комплекс средней дальности IRIS-T SLM, а также малой дальности IRIS-T SLS.

Об этом сказал начальник специального штаба в Украине генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью для RND.

"Мы выполняем поставку на высоком уровне, и мы будем поддерживать этот высокий уровень. Только на прошлой неделе мы поставили две системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и SLS. И до конца этого года мы поставим еще две системы ПВО, среднее двузначное количество боевых машин пехоты и боевых танков и пяти-шестизначное количество артиллерийских боеприпасов. Это действительно существенно", - подчеркнул он.

По словам Фройдинга, правительство Германии продолжает оставаться единым в своей поддержке Украины.

"Каждый шаг в поисках мира следует приветствовать. Однако трудно серьезно оценивать шансы. Это связано с тем, что Россия диктует свои условия, признавая аннексированные территории, которые не являются приемлемыми ни для Украины, ни для ее западных партнеров".

IRIS-T - зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия немецкого производства. Это одна из самых современных систем ПВО в Германии. Комплекс предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет.

В сентябре сообщалось, что Германия передаст Украине 17 систем ПВО - восемь IRIS-T SLM и девять комплексов IRIS-T SLS. По два комплекса будут предоставлены до конца 2024 года.