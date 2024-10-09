Bloomberg: Союзники ожидают от Зеленского более гибкого подхода к завершению войны
Об этом издание пишет, ссылаясь на неназванных украинских и "близких к НАТО" чиновников.
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский может изменить собственный подход к завершению войны на более гибкий.
Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на неназванных украинских и "близких к НАТО" чиновников.
По словам чиновников, близких к НАТО, Владимир Зеленский, возможно, готовится принять более гибкий подход, поскольку они ищут способы помочь положить конец войне России.
"Но учитывая то, что пострадавшая от войны Украина приближается к третьей полной зиме войны, а поддержка Запада демонстрирует признаки упадка и конца конфликта не видно, украинские чиновники дали понять, что они готовы признать, что в игру должен вступить эндшпиль, официальные лица сказали при условии, что их имена не будут называться, поскольку переговоры будут проходить за закрытыми дверями", - уверяет издание.
Ни один из официальных представителей не касался темы уступок России, поскольку Зеленский отвергает такую идею. Впрочем, по данным издания, союзники все больше присматриваются к мирному завершению войны путем переговоров.
Также отмечается, что якобы изменение настроений должны были обсудить на заседании "Рамштайн" 12 октября с участием президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского, впрочем Байден отложил поездку.
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