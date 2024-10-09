  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Пока идет война, нам нужен Единый марафон, – министр культуры Точицкий
В тренде

Пока идет война, нам нужен Единый марафон, – министр культуры Точицкий

Общие новости

В правительстве уверены, что марафон противостоит российской пропаганде

Пока идет война, нам нужен Единый марафон, – министр культуры Точицкий

скриншот

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий заявил, что пока в Украине идет война, марафон "Единые новости" будет продолжать свою работу.

Читайте такжеЗаседание в формате Рамштайн перенесли - ранее свои визиты туда отменили Байден и Блинкен

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".

"Пока есть война, нам нужен Единый марафон. Он нужен для того, чтобы мы делали единые подходы, которые будут разбивать пропаганду, которую делает Российская Федерация в отношении нас", - отметил Точицкий.

По словам министра, "Единые новости" могут быть той платформой, где возможно проговаривать и избавляться от тех российских враждебных нарративов, которые были заложены в разные периоды развития Украины.

"Нам очень важно создать действительно стратегическую коммуникацию настоящего, не только для внешнего мира, но и внутри. И без реального обсуждения процессов, которые происходят, будет довольно сложно выиграть эту войну", - добавил Точицкий.

Ранее сообщалось, что в госбюджете на 2025 год все социальные выплаты заморожены на том же уровне, а на телемарафон и канал "Рада" выделено 1,6 млрд грн.

По теме
yellow-arrow
Реал - самый дорогой клуб мира по общей стоимости игроков. Шахтер и Динамо также есть в рейтинге
yellow-arrow
Bloomberg: Союзники ожидают от Зеленского более гибкого подхода к завершению войны
yellow-arrow
Германия заявила о новых поставках систем IRIS-T в Украину
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
09.10.2024 в 17:39
перефразую-поки війна та диктатор зеленський при владі, треба пи*дити бабло
Ответить
1
1
Вернуться к новостям
Комментарии 4
download1 (huyersk)
09.10.2024 в 17:39
перефразую-поки війна та диктатор зеленський при владі, треба пи*дити бабло
Ответить
1
1
Vantala (Kharkiv)
09.10.2024 в 17:36
свій "марафон на підтримку зеленського" хай би той зеленський за свої кошти і утримував, а не за кошти держави.
Ответить
1
1
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
09.10.2024 в 17:01
Розкрадаюють державний бюджет сотнями мільйонів доларів. Але поки йде війна приходиться терпіти, щоб не дати плешивому бункерному педофілу-фюреру шансу розхитати наше суспільство !
Ответить
2
2
Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
09.10.2024 в 16:52
яке ти розумне
Ответить
3
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости