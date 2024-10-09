Пока идет война, нам нужен Единый марафон, – министр культуры Точицкий
В правительстве уверены, что марафон противостоит российской пропаганде
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Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий заявил, что пока в Украине идет война, марафон "Единые новости" будет продолжать свою работу.
Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".
"Пока есть война, нам нужен Единый марафон. Он нужен для того, чтобы мы делали единые подходы, которые будут разбивать пропаганду, которую делает Российская Федерация в отношении нас", - отметил Точицкий.
По словам министра, "Единые новости" могут быть той платформой, где возможно проговаривать и избавляться от тех российских враждебных нарративов, которые были заложены в разные периоды развития Украины.
"Нам очень важно создать действительно стратегическую коммуникацию настоящего, не только для внешнего мира, но и внутри. И без реального обсуждения процессов, которые происходят, будет довольно сложно выиграть эту войну", - добавил Точицкий.
Ранее сообщалось, что в госбюджете на 2025 год все социальные выплаты заморожены на том же уровне, а на телемарафон и канал "Рада" выделено 1,6 млрд грн.
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