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Реал - самый дорогой клуб мира по общей стоимости игроков. Шахтер и Динамо также есть в рейтинге

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Интересный рейтинг от CIES

Реал - самый дорогой клуб мира по общей стоимости игроков. Шахтер и Динамо также есть в рейтинге

shakhtar.com

Новина українською

Международный центр спортивных исследований CIES составил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира на данный момент по общей стоимости футболистов.

В рейтинге учитывалась стоимость всех футболистов, которые имеются на контрактах в каждом клубе, в том числе и тех, которые сейчас выступают в других клубах на правах аренды.

Самым дорогим клубом мира в мире является "Реал", суммарная стоимость игроков которого равна 1,728 миллиарда евро.

В топ-5 также вошли "Манчестер Сити" (1,471 млрд евро), "Челси" (1,388 млрд евро), "Арсенал" (1,225 млрд евро) и "Барселона" (1,224 млрд евро).

Вошли в топ-100 рейтинга и два украинских гранда. "Шахтер" оказался на 51-й позиции с общей стоимостью игроков в 265 млн евро, "Динамо" – на 78-м месте(154 млн евро).

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Арсенал (Лондон) Барселона Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Манчестер Сити
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Источник:
CIES
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
09.10.2024 в 18:02
Да врёт CIES! У ублюдка суркиса одни только Олька Шляпаренко и Ванат полмиллирда стоят
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
09.10.2024 в 18:02
Да врёт CIES! У ублюдка суркиса одни только Олька Шляпаренко и Ванат полмиллирда стоят
Ответить
0
0

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