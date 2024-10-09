Реал - самый дорогой клуб мира по общей стоимости игроков. Шахтер и Динамо также есть в рейтинге
Интересный рейтинг от CIES
shakhtar.com
Международный центр спортивных исследований CIES составил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира на данный момент по общей стоимости футболистов.
В рейтинге учитывалась стоимость всех футболистов, которые имеются на контрактах в каждом клубе, в том числе и тех, которые сейчас выступают в других клубах на правах аренды.
Самым дорогим клубом мира в мире является "
В топ-5 также вошли "Манчестер Сити" (1,471 млрд евро), "Челси" (1,388 млрд евро), "Арсенал" (1,225 млрд евро) и "Барселона" (1,224 млрд евро).
Вошли в топ-100 рейтинга и два украинских гранда. "Шахтер" оказался на 51-й позиции с общей стоимостью игроков в 265 млн евро, "Динамо" – на 78-м месте(154 млн евро).
Популярное сейчас
- Евгений Селезнев ведет переговоры с клубом Первой лиги. Известно, какую должность может занять
- Клопп нашел новое место работы после ухода из Ливерпуля
- Степаненко травмирован, Лунин скоро вернется, Агуэро будет судиться с Барсой. Главные новости за 8 октября
- Президент клуба УПЛ сообщил о смерти своего сына, которому было 34 года
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
Комментарии 1