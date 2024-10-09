Реал - самый дорогой клуб мира по общей стоимости игроков. Шахтер и Динамо также есть в рейтинге

Международный центр спортивных исследований CIES составил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира на данный момент по общей стоимости футболистов.

В рейтинге учитывалась стоимость всех футболистов, которые имеются на контрактах в каждом клубе, в том числе и тех, которые сейчас выступают в других клубах на правах аренды.

Самым дорогим клубом мира в мире является " Реал ", суммарная стоимость игроков которого равна 1,728 миллиарда евро.

В топ-5 также вошли "Манчестер Сити" (1,471 млрд евро), "Челси" (1,388 млрд евро), "Арсенал" (1,225 млрд евро) и "Барселона" (1,224 млрд евро).

Вошли в топ-100 рейтинга и два украинских гранда. "Шахтер" оказался на 51-й позиции с общей стоимостью игроков в 265 млн евро, "Динамо" – на 78-м месте(154 млн евро).