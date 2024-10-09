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Стал тренером? Милевский с бровки получил красную карточку за споры с судьей. ВИДЕО

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Артем отметился в матче украинской Медиалиги

Стал тренером? Милевский с бровки получил красную карточку за споры с судьей. ВИДЕО

скриншот

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 9 октября, состоялся матч украинской Медиалиги между командами двух прославленных форвардов – "Арматом" Евгения Селезнева и "IGNIS" Артема Милевского. Встреча завершилась победой "Армата" (1:0).

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Отметим, что единственный гол в матче дальним ударом со штрафного забил Евгений Селезнев.

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А вот Милевский не участвовал в матче, но умудрился получить красную карточку за несогласие с решением арбитра.

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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
09.10.2024 в 22:11
Ну всё, теперь миля научит салаг бухать с горла..
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
09.10.2024 в 22:11
Ну всё, теперь миля научит салаг бухать с горла..
Ответить
0
0

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