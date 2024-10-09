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Зеленский: В ноябре будет готов текст со всеми условиями справедливого окончания войны

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Ко второму Саммиту мира

Зеленский: В ноябре будет готов текст со всеми условиями справедливого окончания войны

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ноябре, ко второму Саммиту мира, будет готов текст с условиями, в которых прописано справедливое завершение войны.

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Об этом глава государства заявил на третьем саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" в Хорватии, передает Цензор.НЕТ.

"С июля мы работаем над формулой мира. В ноябре будет все готово. Со всеми условиями, в которых прописано справедливое завершение войны. Это будет сделано на втором Саммите мира. Конечно, возникает вопрос, как заставить Россию принять в этом участие. Как заставить тех, кто отвечает за войну, выполнять формулу мира. Сейчас Россия избегает честной, откровенной дипломатии. Именно поэтому мы в Украине разработали план мероприятий, способный исправить ситуацию, между текущим состоянием и будущим Саммитом мира", - сказал он.

По словам Зеленского, это план, который обеспечит достижение стабильности, лишит РФ возможность дальше угрожать Европе.

"Этот план уже был представлен США, теперь делимся этим планом со всеми нашими партнерами для достижения целей плана", - добавил президент.

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Комментарии
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Пан Коцький (Єкабпілс)
09.10.2024 в 22:37
Зараз повилазять глисти з ж0пи путіна й начнуть паплюжити, критикувати, обливати свої проносом всіх і вся ! Ось і перший глист з Горлівки ! Розказує наволоч про замучених Зеленським дітей, про те що Україна вбиває десятки тисяч цивільних, про "мальчіков в трусіках". Цей путінський хуєс0с ні разу, ніколи не сказав правду, хто вбиває українців. Бо читає методичку скабєєвої !
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Комментарии 2
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Пан Коцький (Єкабпілс)
09.10.2024 в 22:37
Зараз повилазять глисти з ж0пи путіна й начнуть паплюжити, критикувати, обливати свої проносом всіх і вся ! Ось і перший глист з Горлівки ! Розказує наволоч про замучених Зеленським дітей, про те що Україна вбиває десятки тисяч цивільних, про "мальчіков в трусіках". Цей путінський хуєс0с ні разу, ніколи не сказав правду, хто вбиває українців. Бо читає методичку скабєєвої !
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Matachorros (Chicago)
09.10.2024 в 22:21
Ага, так скажи на каких условиях, справедливость к кому? Погибшим и замученным детям ? Десятки тысяч погибших гражданских.....о какой справедливости идёт речь, давай оглашай.
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