"Планировать во время войны сложно", - Шевченко рассказал о своих целях на посту президента УАФ
Но УАФ адаптируется для достижения целей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент УАФ Андрей Шевченко в свете подписания Ассоциации контракта с adidas рассказал о возможных новых спонсорах и о том, какие цели он ставит перед собой во главе организации.
- Каких спонсоров планируете привлекать или уже привлекли после вашего назначения?
- У нас есть значительный список потенциальных партнеров, с которыми стремимся сотрудничать, и мы уже добились определенных успехов. Одним из новых партнеров стала компания "АВТ Бавария", являющаяся теперь официальным автомобильным партнером УАФ. Также мы продолжаем успешное долгосрочное партнерство с "Львовским".
- Какие ключевые цели вы поставили для себя в должности президента УАФ?
- В январе 2024 г. я представил девять направлений программы: прозрачность, цифровизация, подготовка кадров, развитие сборных, сотрудничество с клубами, реформа арбитража, посттравматическое восстановление, эффективный маркетинг и международное сотрудничество. Каждое из этих направлений важно для роста нашего футбола.
Мы также сосредотачиваемся на развитии детского футбола и запуске важных социальных проектов.
Планировать во время войны сложно, но мы адаптируемся для достижения целей.
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