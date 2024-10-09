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"Планировать во время войны сложно", - Шевченко рассказал о своих целях на посту президента УАФ

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Но УАФ адаптируется для достижения целей

"Планировать во время войны сложно", - Шевченко рассказал о своих целях на посту президента УАФ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент УАФ Андрей Шевченко в свете подписания Ассоциации контракта с adidas рассказал о возможных новых спонсорах и о том, какие цели он ставит перед собой во главе организации.

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- Каких спонсоров планируете привлекать или уже привлекли после вашего назначения?

- У нас есть значительный список потенциальных партнеров, с которыми стремимся сотрудничать, и мы уже добились определенных успехов. Одним из новых партнеров стала компания "АВТ Бавария", являющаяся теперь официальным автомобильным партнером УАФ. Также мы продолжаем успешное долгосрочное партнерство с "Львовским".

- Какие ключевые цели вы поставили для себя в должности президента УАФ?

- В январе 2024 г. я представил девять направлений программы: прозрачность, цифровизация, подготовка кадров, развитие сборных, сотрудничество с клубами, реформа арбитража, посттравматическое восстановление, эффективный маркетинг и международное сотрудничество. Каждое из этих направлений важно для роста нашего футбола.

Мы также сосредотачиваемся на развитии детского футбола и запуске важных социальных проектов.

Планировать во время войны сложно, но мы адаптируемся для достижения целей.

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Источник:
Forbes
Опубликовал: Михаил Черныш
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