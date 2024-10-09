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"Будет пересматриваться". Заместитель министра Минобороны - о критическом статусе спортивных клубов

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Бронирование работников на это время не приостановят

"Будет пересматриваться". Заместитель министра Минобороны - о критическом статусе спортивных клубов

Дніпропетровська ОДА

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Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, в комментарии "Суспільному" объяснил, что аудит проведут на фоне роста количества людей, забронированных от мобилизации. Сейчас таких людей миллион. Бронирование работников на это время не приостанавливают.

Решение приняли, потому что резко пошло увеличение количества забронированных людей. В течение двух лет было 540 тысяч человек, а тут за пару месяцев - рост вдвое, - сказал Гаврилюк.

По сообщениям источника, президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием от мобилизации полтора млн человек.

Также Гаврилюк в комментарии "Суспільному" заявил, что "критичность" некоторых организаций будет пересматриваться.

"Если это предприятие, например, завод, который действительно является "критическим", это понятно. Если это, например, спортивный клуб, который не имеет отношения, но определен как "критический", то "критичность" этой организации будет пересматриваться", - пояснил Гаврилюк.

Аудит решений об определении критически важных предприятий проведут до 15 ноября. Министерство экономики должно проанализировать и проинформировать правительство до 20 ноября.

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Источник:
Суспільне
Опубликовал: Владислав Прийменко
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