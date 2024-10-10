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Кныш: Назаренко уже выделялся в 15 лет, но не так ярко, как Супряга. Влад был настоящей звездой

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Ассистент Полесья рассказал о лидере волков

Кныш: Назаренко уже выделялся в 15 лет, но не так ярко, как Супряга. Влад был настоящей звездой

Скриншот: канал Полісся на YouTube

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Владимир Кныш видел становление Назаренко в академии "Днепра".

“Саша был в академии “Днепра” в группе 2000 года, там было много перспективных игроков, тот же Супряга. В глаза сразу бросилась его скорость и было видно, что он хорошо думает. Назаренко уже тогда выделялся, но не так ярко, как Супряга. Влад в 15 лет был настоящей звездой, забивал в каждой игре. Назаренко по-настоящему ярко заиграл в U-19. У него уже была видна наглость и быстрота принятия решений”.

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"Он всегда играл вингера. У него хорошая техника, скорость и интеллект. Это три составляющих звезды. Саша, если уже начал обводку, то её заканчивает, в отличие от большинства футболистов. Также он постоянно обостряет, простреливает, забивает. Назаренко знает решение еще до приема мяча. Это показывает класс игрока. Многие могут водиться, но не знают, что делать потом.

Саша довольно щуплый парень и его постоянно преследовали травмы. Назаренко много рискует, потому что на скорости работает с мячом, а это травмоопасно. За ним постоянно охотятся защитники, на нем много фолят и бьют сзади. Он скромный парень – больше молчит, чем разговаривает. Раскрывается Саша преимущественно в кругу близких друзей или в беседе с глазу на глаз”, – заявил специалист.

Назаренко был игроком "Днепра" до июля 2018 года.

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Источник:
Zbirna
Опубликовал: Александр Симченко
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