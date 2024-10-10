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Силы обороны уничтожили еще 1080 оккупантов - Генштаб

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Силы обороны уничтожили еще 1080 оккупантов - Генштаб

Генштаб ЗСУ

Новина українською

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1080 российских оккупантов, а также 14 бронемашин и 41 артсистему.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.10.24 ориентировочно составляли:

  • личного состава - около 665200 (+1080) человек,
  • танков - 8945 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 17765 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 19263 (+41) ед,
  • РСЗО - 1225 (+2) ед,
  • средства ПВО - 976 (+3) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16767 (+49),
  • крылатые ракеты - 2619 (+1),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26314 (+74) ед,
  • специальная техника - 3386 (+1)
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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