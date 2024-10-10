Силы обороны уничтожили еще 1080 оккупантов - Генштаб
Держится отметка в 1000+
Генштаб ЗСУ
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1080 российских оккупантов, а также 14 бронемашин и 41 артсистему.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.10.24 ориентировочно составляли:
- личного состава - около 665200 (+1080) человек,
- танков - 8945 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 17765 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 19263 (+41) ед,
- РСЗО - 1225 (+2) ед,
- средства ПВО - 976 (+3) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16767 (+49),
- крылатые ракеты - 2619 (+1),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 26314 (+74) ед,
- специальная техника - 3386 (+1)
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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