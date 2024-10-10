ВСУ ударили по базе хранения шахедов в России. Какие результаты?
Минус 400 шахедов
Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 9 октября, Силы обороны Украины успешно поразили базу хранения БпЛА "шахед" вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае РФ.
Об этом проинформировали в Генштабе ВСУ.
"По имеющейся информации там хранилось около 400 ударных дронов. По результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация.
Уничтожение базы хранения БпЛА "шахед" существенно снизит возможность российских оккупантов терроризировать мирных жителей украинских городов и сел", - говорится в сообщении.
Напомним, в Феодосии после работы ВСУ третьи сутки горит нефтебаза.
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