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ВСУ ударили по базе хранения шахедов в России. Какие результаты?

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Минус 400 шахедов

ВСУ ударили по базе хранения шахедов в России. Какие результаты?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В среду, 9 октября, Силы обороны Украины успешно поразили базу хранения БпЛА "шахед" вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае РФ.

Об этом проинформировали в Генштабе ВСУ.

"По имеющейся информации там хранилось около 400 ударных дронов. По результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация.

Уничтожение базы хранения БпЛА "шахед" существенно снизит возможность российских оккупантов терроризировать мирных жителей украинских городов и сел", - говорится в сообщении.

Напомним, в Феодосии после работы ВСУ третьи сутки горит нефтебаза.

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Опубликовал: Александр Бураков
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