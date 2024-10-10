"Пока - я Артета". Милевский заговорил о тренерской карьере

Вчера экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский дебютировал в новой роли. Он был тренером "Игниса" в матче украинской Медиалиги против "Армата" Евгения Селезнева (0:1).

После завершения поединка Милевский рассказал, как начал работать тренером.

"У нас сейчас такая задумка, что я буду тренером. Хочу попробовать посмотреть на себя со стороны. Я уже много наиграл за эти восемь месяцев, поэтому решил попробовать себя в новой ипостаси. Именно поэтому на игре против "Армата" я был в костюмчике и на бровке.

Тяжело быть тренером, особенно, в первый раз! На эмоциях хочется все разбить, вырвать флажок. Вот и в этом матче немного перестарался и красную получил, но потом арбитр поменял ее на желтую. Посмотрим, что будет дальше.

Быть играющим тренером? Возможно. Но сейчас я тренер "Игнис".

Главный ли я тренер "Игниса"? Нет, мы с Артемом Марченко, как Гвардиола и Артета в "Манчестер Сити". Пока - я Артета. А что будет дальше - посмотрим", - рассказал Милевский.