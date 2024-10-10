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"Пока - я Артета". Милевский заговорил о тренерской карьере

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Артем решил попробовать себя в новом амплуа

"Пока - я Артета". Милевский заговорил о тренерской карьере

Фото: Instagram

Новина українською

Вчера экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский дебютировал в новой роли. Он был тренером "Игниса" в матче украинской Медиалиги против "Армата" Евгения Селезнева (0:1).

После завершения поединка Милевский рассказал, как начал работать тренером.

"У нас сейчас такая задумка, что я буду тренером. Хочу попробовать посмотреть на себя со стороны. Я уже много наиграл за эти восемь месяцев, поэтому решил попробовать себя в новой ипостаси. Именно поэтому на игре против "Армата" я был в костюмчике и на бровке.

Тяжело быть тренером, особенно, в первый раз! На эмоциях хочется все разбить, вырвать флажок. Вот и в этом матче немного перестарался и красную получил, но потом арбитр поменял ее на желтую. Посмотрим, что будет дальше.

Быть играющим тренером? Возможно. Но сейчас я тренер "Игнис".

Главный ли я тренер "Игниса"? Нет, мы с Артемом Марченко, как Гвардиола и Артета в "Манчестер Сити". Пока - я Артета. А что будет дальше - посмотрим", - рассказал Милевский.

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Артем Милевский
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
10.10.2024 в 11:22
да ты артета, в ликеро водочном мире
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
10.10.2024 в 11:22
да ты артета, в ликеро водочном мире
Ответить
0
0

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