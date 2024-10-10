Милевский: Если бы играл Алиев, то несмотря на все наши недоразумения, мы бы обнялись

Бывший форвард "Динамо" Артем Милевский высказался о примирении со своим бывшим одноклубником Александром Алиевым.

Отметим, что вчера Милевский встретился с Евгением Селезневым в матче Медиалиги "Игнис" - "Армат" (0:1). Перед игрой легенды футбола тепло обнялись.

"Игра Селезнева в благотворительном матче? Если честно, то первый тайм он провалил, но во втором раскрылся: гол забил, пару моментов имел. Я поначалу его травил: "Посмотрите, ну как этот чувак может нас обыграть?". А в итоге он выпил йогурт и "тяните пацаны" – 1:0. После игры мы душевно обнялись. Я искренне рад за Селю. Побольше бы таких моментов!

Я уверен, что если бы играл Алиев, то несмотря на все наши недоразумения, мы обнялись бы также. Меня очень радует, что есть такие моменты и есть Медиалига. Это круто! Медиалига – это вайб, шоу и помощь ВСУ", - сказал Милевский.