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Милевский: Если бы играл Алиев, то несмотря на все наши недоразумения, мы бы обнялись

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Экс-форвард сделал заявление после матча Медиалиги

Милевский: Если бы играл Алиев, то несмотря на все наши недоразумения, мы бы обнялись

Фото: Instagram.com/aliev_sasha88

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Бывший форвард "Динамо" Артем Милевский высказался о примирении со своим бывшим одноклубником Александром Алиевым.

Отметим, что вчера Милевский встретился с Евгением Селезневым в матче Медиалиги "Игнис" - "Армат" (0:1). Перед игрой легенды футбола тепло обнялись.

"Игра Селезнева в благотворительном матче? Если честно, то первый тайм он провалил, но во втором раскрылся: гол забил, пару моментов имел. Я поначалу его травил: "Посмотрите, ну как этот чувак может нас обыграть?". А в итоге он выпил йогурт и "тяните пацаны" – 1:0. После игры мы душевно обнялись. Я искренне рад за Селю. Побольше бы таких моментов!

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Я уверен, что если бы играл Алиев, то несмотря на все наши недоразумения, мы обнялись бы также. Меня очень радует, что есть такие моменты и есть Медиалига. Это круто! Медиалига – это вайб, шоу и помощь ВСУ", - сказал Милевский.

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Артем Милевский Александр Алиев
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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