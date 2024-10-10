Атака баллистикой, авиаракетами и дронами: ПВО сбила 41 шахед

В ночь на 10 октября 2024 года (с 19.00 09.10 по 10.00 10.10) российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА и ракетами различных типов.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более полусотни средств воздушного нападения противника:

2 баллистические ракеты Искандер-М (район пусков - ВОТ Крыма);

1 управляемую авиационную ракету Х-31П (из воздушного пространства Крыма);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (из воздушного пространства Крыма);

3 зенитные управляемые ракеты С-300 (с оккупированной Донетчины);

62 ударные БпЛА (районы пусков - Приморско-Ахтарск, Курск - рф).

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбит 41 вражеский дрон в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Донецкой областях.

14 вражеских "шахедов" локально потеряно в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.

По состоянию на 11.00 боевая работа продолжается! Несколько БпЛА (предположительно ударные) - в воздушном пространстве Украины. Также наблюдается большая активность разведывательных беспилотников на севере и юге.

В результате российского удара ракетами и дронами поражены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Одесской, Полтавской и Донецкой областях.