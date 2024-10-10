В 410 километрах от фронта. Дроны уничтожили склад с топливом в Адыгее

В ночь на четверг, 10 октября, в российской республике Адыгея на военном аэродроме "Ханская" был уничтожен склад с топливом.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко в Telegram.

В Минобороны РФ заявили, что за ночь якобы уничтожено и перехвачено 92 украинских БПЛА самолетного типа. При этом об атаке на Адыгею, где горит военный аэродром, в ведомстве не сообщали.

В свою очередь, глава Адыгеи подтвердил атаку и последующий пожар «в пригороде Майкопа» и заявил об эвакуации жителей поселка Родниковая, который прилегает к военному аэродрому "Ханская".