В 410 километрах от фронта. Дроны уничтожили склад с топливом в Адыгее
Sasha Maslov
В ночь на четверг, 10 октября, в российской республике Адыгея на военном аэродроме "Ханская" был уничтожен склад с топливом.
Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко в Telegram.
В Минобороны РФ заявили, что за ночь якобы уничтожено и перехвачено 92 украинских БПЛА самолетного типа. При этом об атаке на Адыгею, где горит военный аэродром, в ведомстве не сообщали.
В свою очередь, глава Адыгеи подтвердил атаку и последующий пожар «в пригороде Майкопа» и заявил об эвакуации жителей поселка Родниковая, который прилегает к военному аэродрому "Ханская".
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