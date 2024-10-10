"Чувак выпил - и положил нам голешник". Милевский раскрыл секрет результативного дебюта Селезнева

9 октября экс-нападающий "Шахтера" Евгений Селезнев дебютировал за клуб Медиалиги "Армат". И произошло это в матче против "Игниса", где выступает бывший форвард "Динамо" Артем Милевский, который был в этой игре тренером.

Селезнев забил единственный гол в матче, точно пробив со штрафного, и принес минимальную победу своей команде -1:0.

После игры Милевский раскрыл секрет результативного дебюта своего товарища.