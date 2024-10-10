"Чувак выпил - и положил нам голешник". Милевский раскрыл секрет результативного дебюта Селезнева
Селезнев забил в ворота команды Милевского
Скриншот з відео
9 октября экс-нападающий "Шахтера" Евгений Селезнев дебютировал за клуб Медиалиги "Армат". И произошло это в матче против "Игниса", где выступает бывший форвард "Динамо" Артем Милевский, который был в этой игре тренером.
Селезнев забил единственный гол в матче, точно пробив со штрафного, и принес минимальную победу своей команде -1:0.
После игры Милевский раскрыл секрет результативного дебюта своего товарища.
"Расскажу историю, не поверите! Я перед игрой плохо спал, под утро решил взять с собой на игру "Actimel", потому что знал, что Селя не завтракает, а только пьет кофе. При встрече я дал ему "Actimel", говорю: "Ты хоть позавтракай".
Чувак выпил - и положил нам голешник со штрафного. 45 метров до ворот! Ну прямо а-ля Алиев. Я смотрю на это все и пребываю в шоке. И вот сейчас не понимаю: то ли плакать мне, то ли смеяться.
После игры я у Сели спрашиваю: "Как у тебя получилось такой гол забить?". Он отвечает: "Тема, не поверишь, буду десять раз бить не забью, а тут так получилось". Наверное, мой "Actimel" помог (смеется). Короче, сумасшедший день! Селе только комплименты. Он мне теперь три месяца будет звонить и спрашивать: "Как я сыграл - хорошо?". Придется, наверное, телефон отключать", - сказал Милевский.
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