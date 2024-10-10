Новый генсек НАТО рассказал, какой будет политика Трампа в отношении Украины
Обеспокоенности нет
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Дональд Трамп не прекратит поддержку Украины, если вернется в Белый дом. Такое убеждение выразил новый генсек НАТО Марк Рютте на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне.
"У меня нет сигнала для президента Трампа, потому что я хорошо его знаю. Я работал с ним в течение четырех лет в качестве моей предыдущей роли на посту премьер-министра (Нидерландов). Я знаю, что он полностью понимает и соглашается со мной, что эта борьба в Украине - это не только об Украине. Это также об охране и будущей безопасности США. Он знает об этом.
Поэтому, действительно, перестаньте быть обеспокоенными относительно президентства Трампа. Мы не знаем, кто победит. Я буду работать с Камалой Харрис, если ее выберут. Я буду работать с Дональдом Трампом, если его изберут.
Я не обеспокоен, что Трамп откажется от поддержки Украины, потому что я абсолютно убежден, что США в этом, потому что они понимают, что это не только для Украины, но и для них - от Вашингтона до Сан-Франциско, для всех Соединенных Штатов было бы меньше безопасности, если Путин одержит победу в Украине", - подчеркнул Рютте.
Ожидается, что после встречи в Лондоне 10 октября Владимир Зеленский прибудет в Париж, где его примет президент Франции Эммануэль Макрон, что уже анонсировал Елисейский дворец.
Офис премьер-министра Италии Джорджи Мелони заявил, что она тоже встретится в Риме с президентом Украины 10 октября, после чего Зеленского примет в Ватикане Папа римский Франциск.
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