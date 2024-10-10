Зеленский и премьер Британии Стармер все утро обсуждали "План победы"
Президент Украины находится с визитом в Великобритании
фото из свободных источников
Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что в течение утра обсуждал с президентом Владимиром Зеленским "План победы".
Об этом пишет Sky News.
Глава государства и премьер Британии встретились на Даунинг-стрит. Также Стармер принимал генсека НАТО Марка Рютте.
Приветствуя Рютте, Стармер сказал, что они с Зеленским "все утро провели, обсуждая план победы".
Рютте заявил, что "речь идет об Украине, но также о защите Запада и о том, как мы остаемся в безопасности".
Ранее издание Reuters сообщало, что Зеленский прибудет с визитом в Великобританию, где встретится с премьер-министром страны Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Впоследствии стало известно о встрече Стармера и Зеленского в Лондоне.
Напомним, что 27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.
8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис
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