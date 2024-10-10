Стефанчук: Демобилизация мужчин до 25 лет обрушит отдельные участки нашего фронта

Демобилизация мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которых мобилизовали из-за коллизии в законодательстве, обвалит отдельные участки украинского фронта. Необходимо найти тех, кто придет в армию на замену демобилизованным.

Об этом на брифинге заявил спикер ВР Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Вы знаете, что мы не один раз встречались с высшим военным руководством и прорабатывали это. Да, действительно, в течение этого периода - я не могу назвать это количество, потому что мы проводили эти заседания в тайном режиме - определенное количество лиц от 18 до 25 лет, которые были ограниченно годными, были мобилизованы", - отметил Стефанчук.

Он подчеркнул, что "просто демобилизация - это будет обвал отдельных участков украинского фронта в противостоянии Российской Федерации".

"И мы не хотим, чтобы за этими популистскими решениями кто-то пиарился. Потому что здесь - не вопрос для пиара, а вопрос безопасности нашей страны", - отметил Председатель ВР.

Стефанчук считает, что сейчас нужно не только найти возможность демобилизовать эту категорию мужчин, а "понять, кто придет на их место".

"Но мы осознаем, что эти дети 18-25 лет, попали под мобилизацию из-за несовершенства законодательства. И мы проговорили об этом с военными. И вы знаете, что они выполнили свое обещание, после того, как мы с ними договорились", - сказал председатель Верховной Рады.

Он напомнил, что до принятия закона военное руководство приняло соответствующую директиву, по которой больше не мобилизуют эту категорию в возрасте 18-25 лет.

"И еще до момента внесения и принятия этого закона, военные пообещали, что не будут закреплять этих мобилизованных по боевым распоряжениям на сложных участках фронта", - добавил Стефанчук.

Напомним, что в среду, 9 октября, Верховная Рада приняла законопроект №11379-д, который предусматривает освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет. Однако демобилизации в этом документе не предусматривали.