Алиев готов простить Милевского. Но при одном условии

Известный в прошлом игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал, готов ли помириться со своим многолетним кентом Артемом Милевским.

Напомним, что конфликт между Милевским и Алиевым разразился после того, как Артем в одном из интервью обвинил Александра, что тот, не посоветовавшись с ним, вынес на люди его личную проблему – алкогольную зависимость и лечение от нее.

Милевский недавно по поводу этой ситуации говорил следующее:

"Я уверен, что если бы играл Алиев, то, несмотря на все наши недоразумения, мы бы обнялись. Меня очень радует, что есть такие моменты и есть Медиалига. Это круто! Медиалига – это вайб, шоу и помощь ВСУ".

Скоро стала известна и позиция Алиева по поводу возможного примирения друзей.