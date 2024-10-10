Алиев готов простить Милевского. Но при одном условии
Кенты сейчас не общаются
Фото: Instagram Артема Милевского
Известный в прошлом игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал, готов ли помириться со своим многолетним кентом Артемом Милевским.
Напомним, что конфликт между Милевским и Алиевым разразился после того, как Артем в одном из интервью обвинил Александра, что тот, не посоветовавшись с ним, вынес на люди его личную проблему – алкогольную зависимость и лечение от нее.
Милевский недавно по поводу этой ситуации говорил следующее:
"Я уверен, что если бы играл Алиев, то, несмотря на все наши недоразумения, мы бы обнялись. Меня очень радует, что есть такие моменты и есть Медиалига. Это круто! Медиалига – это вайб, шоу и помощь ВСУ".
Скоро стала известна и позиция Алиева по поводу возможного примирения друзей.
"То, что он там говорит… Это его личное мнение, ради Бога. Время все покажет.
Пока что я не готов простить его. Если он извинится по всей стране, возможно, тогда я смогу с ним поговорить", - сказал Алиев.
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