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Алиев готов простить Милевского. Но при одном условии

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Кенты сейчас не общаются

Алиев готов простить Милевского. Но при одном условии

Фото: Instagram Артема Милевского

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Известный в прошлом игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал, готов ли помириться со своим многолетним кентом Артемом Милевским.

Напомним, что конфликт между Милевским и Алиевым разразился после того, как Артем в одном из интервью обвинил Александра, что тот, не посоветовавшись с ним, вынес на люди его личную проблему – алкогольную зависимость и лечение от нее.

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Милевский недавно по поводу этой ситуации говорил следующее:

"Я уверен, что если бы играл Алиев, то, несмотря на все наши недоразумения, мы бы обнялись. Меня очень радует, что есть такие моменты и есть Медиалига. Это круто! Медиалига – это вайб, шоу и помощь ВСУ".

Скоро стала известна и позиция Алиева по поводу возможного примирения друзей.

"То, что он там говорит… Это его личное мнение, ради Бога. Время все покажет.

Пока что я не готов простить его. Если он извинится по всей стране, возможно, тогда я смогу с ним поговорить", - сказал Алиев.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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