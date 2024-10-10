Алиева объявили в розыск на России. Александр отреагировал

Известный в прошлом хавбек "Динамо" и национальной сборной Украины Александр Алиев сегодня, 10 октября, в Инстаграме сообщил, что на России его объявили в розыск.

Уголовное дело возбуждено против украинца по статье о "публичных призывах к террористической деятельности".

Добавим, что в России данная статья предусматривает наказание до 7 лет заключения.

Впрочем, сам бывший футболист так отреагировал на эту новость:

"Мне вообще все равно. Я знаю, что я украинец и патриот своей страны! Пусть ищут, я нигде не прячусь. Я живу в Киеве и они это прекрасно знают. Они даже фото мое выставили, где я совсем молодой. Наверное это все, что они смогли найти", - сказал Алиев.

Напомним, что сам Александр родился на Дальнем Востоке в ныне российском городе Хабаровск, а первые шаги в футболе делал в академии московского "Спартака".

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Алиев присоединился к рядам Сил безопасности и обороны Украины в начале полномасштабной войны, участвовал в обороне Киева.