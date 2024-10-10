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ГУР обнародовал кадры пуска БПЛА дальнего радиуса действия Бобер и результат атаки на аэродром. ВИДЕО

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Уникальные кадры свежих успешных операций, направленных против российских оккупантов

ГУР обнародовал кадры пуска БПЛА дальнего радиуса действия Бобер и результат атаки на аэродром. ВИДЕО

скриншот

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

ГУР МО обнародовал кадры пуска БПЛА дальнего радиуса действия "Бобер" и последствия атаки в виде горящего аэродрома.

Кадры успешной операции опубликованы на странице ГУР МО в соцсетях.

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