ГУР обнародовал кадры пуска БПЛА дальнего радиуса действия Бобер и результат атаки на аэродром. ВИДЕО
Уникальные кадры свежих успешных операций, направленных против российских оккупантов
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ГУР МО обнародовал кадры пуска БПЛА дальнего радиуса действия "Бобер" и последствия атаки в виде горящего аэродрома.
Кадры успешной операции опубликованы на странице ГУР МО в соцсетях.
#працюєГУР— Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) October 10, 2024
⚔️ Унікальні кадри свіжих успішних операцій, спрямованих проти російських окупантів. Боротьба триває! ???????? pic.twitter.com/XVqeJroHlX
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