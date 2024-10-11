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1140 оккупантов и почти 60 артсистем. Генштаб обновил потери врага в войне

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1140 оккупантов и почти 60 артсистем. Генштаб обновил потери врага в войне

Генштаб ЗСУ

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За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1140 российских оккупантов, а также 35 бронемашин и 59 артсистем.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 666340 (+1140)
  • танков - 8953 (+8)
  • боевых бронированных машин - 17800 (+35)
  • артиллерийских систем - 19322 (+59)
  • РСЗО - 1229 (+4)
  • средства ПВО - 976 (+3)
  • самолетов - 369 (+0)
  • вертолетов - 329 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16837 (+70)
  • крылатые ракеты - 2619 (+0)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26398 (+84)
  • специальная техника - 3396 (+10).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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