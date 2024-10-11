1140 оккупантов и почти 60 артсистем. Генштаб обновил потери врага в войне
Хорошие результаты
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1140 российских оккупантов, а также 35 бронемашин и 59 артсистем.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - 666340 (+1140)
- танков - 8953 (+8)
- боевых бронированных машин - 17800 (+35)
- артиллерийских систем - 19322 (+59)
- РСЗО - 1229 (+4)
- средства ПВО - 976 (+3)
- самолетов - 369 (+0)
- вертолетов - 329 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16837 (+70)
- крылатые ракеты - 2619 (+0)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 26398 (+84)
- специальная техника - 3396 (+10).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Позор на Уэмбли. Англия — Греция 1:2. Видео голов и обзор матча
- В Челси все еще верят в Мудрика. Но есть одно "но"
- Новак Джокович отреагировал на решение Надаля завершить карьеру
- “У тебя месяц. Не понимаешь, губернатор объяснит": инсайдер рассказал, как и для чего Шевченко сменил главу областной ассоциации
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн