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Сырский: Россия перебросила в Курскую область с других направлений 50 тысяч военных

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Сырский: Россия перебросила в Курскую область с других направлений 50 тысяч военных

Ukraine World news

Новина українською

Россия перебросила около 50 тысяч военных в Курскую область России, чем ослабила свои позиции на фронте в Украине.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский в документальном фильме, который транслировался во время телемарафона 10 октября.

"Мы знаем, что на Курское направление было переброшено около 50 тысяч военных с других направлений. Это, конечно, облегчило нам условия для ведения оборонительной операции", - отметил он.

По словам Сырского, российские силы ослабили группировки на Запорожском, Херсонском и Краматорском направлениях.

6 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция ВСУ является "важным этапом войны", поскольку при достаточной поддержке партнеров Украина сможет давить на Россию "именно так, как нужно, чтобы в России чувствовали, что война ничего им не даст".

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Украина ВСУ Александр Сырский война с россией
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Источник:
Суспільне
Опубликовал: Александр Бураков
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