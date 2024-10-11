Сырский: Россия перебросила в Курскую область с других направлений 50 тысяч военных
Одна из причин операции
Ukraine World news
Россия перебросила около 50 тысяч военных в Курскую область России, чем ослабила свои позиции на фронте в Украине.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский в документальном фильме, который транслировался во время телемарафона 10 октября.
"Мы знаем, что на Курское направление было переброшено около 50 тысяч военных с других направлений. Это, конечно, облегчило нам условия для ведения оборонительной операции", - отметил он.
По словам Сырского, российские силы ослабили группировки на Запорожском, Херсонском и Краматорском направлениях.
6 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция ВСУ является "важным этапом войны", поскольку при достаточной поддержке партнеров Украина сможет давить на Россию "именно так, как нужно, чтобы в России чувствовали, что война ничего им не даст".
Популярное сейчас
- Позор на Уэмбли. Англия — Греция 1:2. Видео голов и обзор матча
- Лига Наций. Англия - Греция 1:2. Катастрофическая недооценка соперника
- Тайсон Фьюри: Моей самой большой ошибкой было то, что я не обратился за помощью на 10 лет раньше
- Стефанчук: Демобилизация мужчин до 25 лет обрушит отдельные участки нашего фронта
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу