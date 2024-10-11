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Бывший сотрудник Кривбасса пропал без вести в Курской области

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Он сейчас служит в ВСУ

Бывший сотрудник Кривбасса пропал без вести в Курской области

Фото: facebook.com/fckryvbas

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"Кривбасс" просит помощи в розыске своего бывшего сотрудника, а ныне военнослужащего Дмитрия Стася.

Стась пропал без вести 7 сентября 2024 года в Курской области вблизи населенного пункта Борки. Вместе с ним были два собратья с позывными "Шатун" и "Корнет"

Полная информация о пропавшем:
ФИО: Стась Дмитрий Николаевич.
Дата рождения: 29.05.1974.
Дата исчезновения: 07.09.2024г.
Подразделение: "АРЕЙ".
Позывной: "Футболист".

Если у вас есть любая полезная информация, пишите в Instagram Direct "Кривбасса".

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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