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"Ты что, Папа Римский?!": Милевский жестко ответил Алиеву насчет примирения

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Конфликт продолжается

"Ты что, Папа Римский?!": Милевский жестко ответил Алиеву насчет примирения

Фото: Instagram.com/aliev_sasha88

Новина українською

Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский ответил на слова Александра Алиева касательно возможного примирения.

Накануне Алиев заявил, что, возможно, поговорит с Милевским, если тот извинится перед ним на всю страну.

- Артем, Алиев готов с вами помириться, если вы извинитесь на всю страну. Вы готовы это сделать?

- Возможно (смеется). А если честно... Что?! Саша, прочитал твое интервью. Спасибо за ответ, дорогой! Я пытаюсь наладить с тобой отношения, но мне перед тобой не за что извиняться, тем более, на всю страну.

Я не обзывал ни тебя, ни твою семью никакими плохими словами, как это делал ты по отношению моих близких в своем прямом эфире в Instagram.

Саша, спустись уже с небес на землю! Ты что, Папа Римский или, может, Господь Бог?! (смеется). Ну сколько можно, а? Ты же не ребенок в конце концов, чтобы такое говорить. Будь мужчиной! Судя по твоему интервью, каким ты был, Саша, таким ты и остался. Ариведерчи!

Напомним, что конфликт между Милевским и Алиевым разразился после того, как Артем в одном из интервью обвинил Александра, что тот, не посоветовавшись с ним, вынес на люди его личную проблему – алкогольную зависимость и лечение от нее.

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Артем Милевский Александр Алиев
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Гашик Ки1в (Киев)
11.10.2024 в 11:29
два ....... это сила.
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1
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Комментарии 5
Гашик Ки1в (Киев)
11.10.2024 в 11:29
два ....... это сила.
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1
0
Харьковчанин (Харків)
11.10.2024 в 11:07
У Мілі доля на цьому сайті? Навіщо його постійно сюди пихають?!
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2
0
fatov1986 (Лондон)
11.10.2024 в 11:26
Т.е. такому же алкашу и неадеквату Алиеву можно, а Милевскому - нельзя?
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1
0
Matachorros (Chicago)
11.10.2024 в 10:52
Миля ты алкаш, причем полнейший. Алиев пытался всеми силами тебя вытащить из этого болота, не вижу вины Алиева в этом случае.
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0
1
fatov1986 (Лондон)
11.10.2024 в 11:26
Алиев - те же яйца, только в профиль
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2
0

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