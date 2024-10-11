"Ты что, Папа Римский?!": Милевский жестко ответил Алиеву насчет примирения

Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский ответил на слова Александра Алиева касательно возможного примирения.

Накануне Алиев заявил, что, возможно, поговорит с Милевским, если тот извинится перед ним на всю страну.

- Артем, Алиев готов с вами помириться, если вы извинитесь на всю страну. Вы готовы это сделать?

- Возможно (смеется). А если честно... Что?! Саша, прочитал твое интервью. Спасибо за ответ, дорогой! Я пытаюсь наладить с тобой отношения, но мне перед тобой не за что извиняться, тем более, на всю страну.

Я не обзывал ни тебя, ни твою семью никакими плохими словами, как это делал ты по отношению моих близких в своем прямом эфире в Instagram.

Саша, спустись уже с небес на землю! Ты что, Папа Римский или, может, Господь Бог?! (смеется). Ну сколько можно, а? Ты же не ребенок в конце концов, чтобы такое говорить. Будь мужчиной! Судя по твоему интервью, каким ты был, Саша, таким ты и остался. Ариведерчи!

Напомним, что конфликт между Милевским и Алиевым разразился после того, как Артем в одном из интервью обвинил Александра, что тот, не посоветовавшись с ним, вынес на люди его личную проблему – алкогольную зависимость и лечение от нее.