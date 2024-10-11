Удар баллистикой и БПЛА: ПВО сбила 29 из 66 шахедов
Более 30 потерялись
фото из свободных источников
В ночь на 11 октября 2024 года противник атаковал Украину баллистической ракетой Искандер-М (район пусков - ВОТ Крыма), управляемой авиационной ракетой Х-31П (из воздушного пространства над акваторией Черного моря), 66-ю ударными БпЛА (район пусков - Курск, РФ).
К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 11.00 в результате противовоздушного боя сбито 29 вражеских беспилотники в Киевской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях.
31 "шахед" локально потерян в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. Два дрона вернули в направлении России.
Четыре БпЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается.
Популярное сейчас
- Безнадежная Англия, рекордсмен Холанд и завершение карьеры легендарного Надаля. Главные новости за 10 октября
- Позор на Уэмбли. Англия — Греция 1:2. Видео голов и обзор матча
- В Челси все еще верят в Мудрика. Но есть одно "но"
- Президент клуба УПЛ сообщил о смерти своего сына, которому было 34 года
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine