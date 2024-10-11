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Удар баллистикой и БПЛА: ПВО сбила 29 из 66 шахедов

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Более 30 потерялись

Удар баллистикой и БПЛА: ПВО сбила 29 из 66 шахедов

фото из свободных источников

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В ночь на 11 октября 2024 года противник атаковал Украину баллистической ракетой Искандер-М (район пусков - ВОТ Крыма), управляемой авиационной ракетой Х-31П (из воздушного пространства над акваторией Черного моря), 66-ю ударными БпЛА (район пусков - Курск, РФ).

К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 11.00 в результате противовоздушного боя сбито 29 вражеских беспилотники в Киевской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях.

31 "шахед" локально потерян в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. Два дрона вернули в направлении России.

Четыре БпЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается.

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Опубликовал: Александр Бураков
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