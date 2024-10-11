Известно, сколько истребителей Mirage Франция передаст Украине в 2025 году
Поставят до апреля
Getty Images / Global Images Ukraine
Во вторник, 8 октября 2024 года, министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню официально заявил, что в начале следующего года Франция передаст Украине истребители Dassault Aviation Mirage 2000-5F.
Как утверждают журналисты Avionslegendaires, по разным данным, в следующем году Франция поставит Украине от двенадцати до двадцати самолетов Mirage 2000-5F. Организовать поставки в Украину планируется в течение I квартала - то есть в период с 1 января по 30 марта 2025 года.
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Отмечается, что Mirage 2000-5F превратят из чистых истребителей, которые специализируются на патрулировании неба на многоцелевые самолеты для Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности истребители будут перекрашены в украинские цвета.
Еще одним главным изменением станет возможность нести и вести огонь крылатой ракетой SCALP-EG, которая уже стоит на вооружении Сил обороны Украины.
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