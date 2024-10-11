Украина получит от Канады кредит на почти $300 млн
На что направлен?
Getty Images/Global Images Ukraine
Украина подписала четвертое дополнительное соглашение с правительством Канады по дополнительному кредиту в объеме 400 млн канадских долларов (почти $300 млн в эквиваленте). Об этом сообщил Минфин в пятницу, 11 октября.
"Канада является одним из лидеров в поддержке Украины и стратегическим партнером, который оказывает значительную помощь с первых дней полномасштабного вторжения. Прямая бюджетная поддержка с февраля 2022 года достигает более $5 млрд", - заявил министр финансов Сергей Марченко, который подписал соглашение.
Дополнительный кредит предоставляется на срок 10 лет, процентная ставка - 1,5% годовых. Льготный период составляет 4,5 года от даты поступления средств.
Финансирование будет направлено на обеспечение приоритетных расходов госбюджета Украины.
Ожидается, что средства в ближайшее время поступят в общий фонд государственного бюджета.
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