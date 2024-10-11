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Украина получит от Канады кредит на почти $300 млн

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Украина получит от Канады кредит на почти $300 млн

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина подписала четвертое дополнительное соглашение с правительством Канады по дополнительному кредиту в объеме 400 млн канадских долларов (почти $300 млн в эквиваленте). Об этом сообщил Минфин в пятницу, 11 октября.

"Канада является одним из лидеров в поддержке Украины и стратегическим партнером, который оказывает значительную помощь с первых дней полномасштабного вторжения. Прямая бюджетная поддержка с февраля 2022 года достигает более $5 млрд", - заявил министр финансов Сергей Марченко, который подписал соглашение.

Дополнительный кредит предоставляется на срок 10 лет, процентная ставка - 1,5% годовых. Льготный период составляет 4,5 года от даты поступления средств.

Финансирование будет направлено на обеспечение приоритетных расходов госбюджета Украины.

Ожидается, что средства в ближайшее время поступят в общий фонд государственного бюджета.

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Украина Канада финансы война с россией
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Источник:
Мінфін
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
11.10.2024 в 16:09
Вот жлобы могли и больше КРЕДИТ дать, проценты хоть не очень большие?
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Комментарии 3
Gudvin85 (Киев)
11.10.2024 в 16:09
Вот жлобы могли и больше КРЕДИТ дать, проценты хоть не очень большие?
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1
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MAGA KING
11.10.2024 в 16:31
Читать нужно не только заголовки, тогда и глупых вопросов задавать не будешь.
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Gudvin85 (Киев)
11.10.2024 в 16:43
Для Канады 1,5 - довольно большой процент.
 
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