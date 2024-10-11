Житель Бахмута, который помогал россиянам захватить город, получил пожизненное заключение
Мужчина ожидал в будущем от оккупантов получить псевдодолжность "мэра города Славянск"
pgo_gov_ua
Пожизненный срок заключения с конфискацией имущества получил предатель, который передавал россиянам информацию о местах дислокации украинских войск и сосредоточения военной техники во время боев за Бахмут.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины.
"По публичному обвинению прокуроров Донецкой областной прокуратуры вынесен приговор гражданину за государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Он приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, злоумышленником оказался 39-летний житель Бахмута, который попал в поле зрения оккупантов из-за своих прокремлевских "постов" и видео в Телеграмм-каналах. Там его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ.
В мае 2022 года мужчина неоднократно передавал оккупантами информацию о местах дислокации личного состава Вооруженных Сил Украины и сосредоточения военной техники на территории населенного пункта.
Кроме этого, предатель посылал агенту ФСБ данные о месте нахождения объектов гражданской инфраструктуры, коммунальной сферы и промышленного сектора.
За свою преданность оккупантам мужчина ожидал в будущем получить от них псевдодолжность "мэра города Славянск" о чем говорится в одном из видео на его телефоне.
Во время обысков у злоумышленника изъяли мобильный телефон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.
Популярное сейчас
- Ахметов: Победы обязательно будут. Мы строим самый сильный Шахтер в истории
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Ребров определился с заявкой на матч против Грузии в Лиге наций
- Второй саммит мира в ноябре не состоится, - Офис президента
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек