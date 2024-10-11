  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Житель Бахмута, который помогал россиянам захватить город, получил пожизненное заключение
В тренде

Житель Бахмута, который помогал россиянам захватить город, получил пожизненное заключение

Общие новости
Обновлено

Мужчина ожидал в будущем от оккупантов получить псевдодолжность "мэра города Славянск"

Житель Бахмута, который помогал россиянам захватить город, получил пожизненное заключение

pgo_gov_ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Пожизненный срок заключения с конфискацией имущества получил предатель, который передавал россиянам информацию о местах дислокации украинских войск и сосредоточения военной техники во время боев за Бахмут.

Читайте такжеМинистерство образования озаботилось тем фактом, что много 10-11-классников выезжают за границу

Об этом сообщает Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины.

"По публичному обвинению прокуроров Донецкой областной прокуратуры вынесен приговор гражданину за государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Он приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, злоумышленником оказался 39-летний житель Бахмута, который попал в поле зрения оккупантов из-за своих прокремлевских "постов" и видео в Телеграмм-каналах. Там его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ.

В мае 2022 года мужчина неоднократно передавал оккупантами информацию о местах дислокации личного состава Вооруженных Сил Украины и сосредоточения военной техники на территории населенного пункта.

Кроме этого, предатель посылал агенту ФСБ данные о месте нахождения объектов гражданской инфраструктуры, коммунальной сферы и промышленного сектора.

За свою преданность оккупантам мужчина ожидал в будущем получить от них псевдодолжность "мэра города Славянск" о чем говорится в одном из видео на его телефоне.

Во время обысков у злоумышленника изъяли мобильный телефон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

По теме
yellow-arrow
Министерство образования озаботилось тем фактом, что много 10-11-классников выезжают за границу
yellow-arrow
Украина получит от Канады кредит на почти $300 млн
yellow-arrow
Опередил Стоунза и Киммиха. Зинченко вошел в топ-10 игроков в истории по необычному показателю
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости