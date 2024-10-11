ПВО, Гепарды и боеприпасы: Шольц анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 1,4 млрд евро

Германия вместе с Бельгией, Данией и Норвегией готовят большой пакет военной помощи для Украины на сумму 1,4 млрд евро. Помощь планируют предоставить до конца 2024 года.

Читайте также Известно, сколько истребителей Mirage Франция передаст Украине в 2025 году

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Шольц напомнил, что Германия находится на втором месте по объемам предоставленной Украине военной помощи. Он отметил, что центральным в помощи Украине остается помощь по ПВО.

"Мы поставили Украине новый военный пакет на сумму 600 млн евро. Он включал пятую систему IRIS-T, БМП, танки, гаубицы, боеприпасы и дроны", - рассказал канцлер.

Кроме этого, Шольц анонсировал большой пакет военной помощи для Украины на 1,4 млрд евро. Его Германия готовит совместно с тремя партнерами НАТО - Бельгией, Данией и Норвегией.

"До конца года мы при поддержке наших партнеров – Бельгии, Дании, Норвегии – поставим в Украину еще один пакет на сумму 1,4 млрд евро. Он включает ПВО IRIS-T, Skyneх, Gepard, гаубицы, САУ, бронированные автомобили, боевые дроны, радары и боеприпасы. В следующем году мы продолжим военную поддержку Украины. 4 млрд евро мы уже включили в наш бюджет. Это прямая двусторонняя военная помощь", - сказал канцлер ФРГ.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 октября, прибыл с визитом в Берлин. Он встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом.