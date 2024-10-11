ПВО, Гепарды и боеприпасы: Шольц анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 1,4 млрд евро
Новый пакет помощи от Германии
FAZ
Германия вместе с Бельгией, Данией и Норвегией готовят большой пакет военной помощи для Украины на сумму 1,4 млрд евро. Помощь планируют предоставить до конца 2024 года.
Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Шольц напомнил, что Германия находится на втором месте по объемам предоставленной Украине военной помощи. Он отметил, что центральным в помощи Украине остается помощь по ПВО.
"Мы поставили Украине новый военный пакет на сумму 600 млн евро. Он включал пятую систему IRIS-T, БМП, танки, гаубицы, боеприпасы и дроны", - рассказал канцлер.
Кроме этого, Шольц анонсировал большой пакет военной помощи для Украины на 1,4 млрд евро. Его Германия готовит совместно с тремя партнерами НАТО - Бельгией, Данией и Норвегией.
"До конца года мы при поддержке наших партнеров – Бельгии, Дании, Норвегии – поставим в Украину еще один пакет на сумму 1,4 млрд евро. Он включает ПВО IRIS-T, Skyneх, Gepard, гаубицы, САУ, бронированные автомобили, боевые дроны, радары и боеприпасы. В следующем году мы продолжим военную поддержку Украины. 4 млрд евро мы уже включили в наш бюджет. Это прямая двусторонняя военная помощь", - сказал канцлер ФРГ.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 октября, прибыл с визитом в Берлин. Он встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом.
Популярное сейчас
- Украина - Грузия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 11.10.2024
- "Ты что, Папа Римский?!": Милевский жестко ответил Алиеву насчет примирения
- Ребров определился с заявкой на матч против Грузии в Лиге наций
- Второй саммит мира в ноябре не состоится, - Офис президента
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
Комментарии 1