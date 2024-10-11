Зеленский встретился с Папой Римским и подарил ему картину о трагедии в Буче

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ватикан 11 октября встретился с Папой Римским Франциском и подарил ему картину по мотивам военных преступлений РФ во время оккупации Бучи.

Об этом сообщает итальянское издание Ansa.it.

Отмечается, что встреча Зеленского и главы Ватикана длилась 35 минут - с 09:45 до 10:20 в зале библиотеки. Затем состоялась встреча с украинской делегацией.

"Папа подарил Зеленскому бронзовый барельеф с изображением распускающегося цветка с надписью "Мир - это хрупкий цветок". Украинский президент, со своей стороны, подарил Понтифику картину маслом "Резня в Буче. История Марички", - пишет издание.

Отметим, что это уже третья встреча Зеленского и Папы Римского.