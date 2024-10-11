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Зеленский встретился с Папой Римским и подарил ему картину о трагедии в Буче

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Встреча прошла утром 11 октября

Зеленский встретился с Папой Римским и подарил ему картину о трагедии в Буче

president.gov.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ватикан 11 октября встретился с Папой Римским Франциском и подарил ему картину по мотивам военных преступлений РФ во время оккупации Бучи.

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Об этом сообщает итальянское издание Ansa.it.

Отмечается, что встреча Зеленского и главы Ватикана длилась 35 минут - с 09:45 до 10:20 в зале библиотеки. Затем состоялась встреча с украинской делегацией.

"Папа подарил Зеленскому бронзовый барельеф с изображением распускающегося цветка с надписью "Мир - это хрупкий цветок". Украинский президент, со своей стороны, подарил Понтифику картину маслом "Резня в Буче. История Марички", - пишет издание.

Отметим, что это уже третья встреча Зеленского и Папы Римского.

Зеленский встретился с Папой Римским и подарил ему картину о трагедии в Буче - изображение 1
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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
11.10.2024 в 19:01
Религия скоро умрет. Технологиский прогресс безжалостно давит ей на горло. И папа и другие бандиты в рясах пойдут скоро на большой светлый завод работать!
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Комментарии 1
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жажа_the_best (Харьков)
11.10.2024 в 19:01
Религия скоро умрет. Технологиский прогресс безжалостно давит ей на горло. И папа и другие бандиты в рясах пойдут скоро на большой светлый завод работать!
Ответить
0
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