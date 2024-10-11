Елена Зеленская посетила восстановленный стадион в Гостомеле. На открытие приехали футболисты Динамо
Фонд первой леди восстановил разрушенный стадион в Киевской области
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Первая леди Украины Елена Зеленская ко Дню города посетила восстановленный стадион в Гостомеле Киевской области. Во время российской оккупации, он, как и многие здания вокруг, подвергся варварским повреждениям.
Фонд Елены Зеленской и немецкий ФК "Бавария" восстановили любимое место тренировок юных футболистов.
На стадионе появился мурал украинских художников братьев Сергея и Виталия Грехов "Больше чем футбол".
Под их кураторством свои рисунки и автографы на мурале оставили также игроки местной детской футбольной команды "Феникс" - написал ФК "Динамо".
По приглашению первой леди на обновлённый стадион приехали игроки ФК "Динамо" - Денис Попов, Владимир Бражко и Кристиан Биловар. Футболисты приехали с подарками, которые вручили юным игрокам.
Мне кажется, что детям запоминается, когда они ходят на наши матчи. Нам запомнится это на всю жизнь, что мы сделали какое-то доброе дело, вручили детям подарки. Вообще для них это праздник. Сейчас у них есть стадион, где они могут заниматься любимым делом, - сказал Биловар.
Директор фонда первой леди отметила восстановление стадиона.
Мы болеем за сборную Украины и вы видели наш лозунг "Больше чем футбол", поэтому я думаю, этим все сказано - сказала директор фонда Елены Зеленской Нина Горбачева.
Киевский клуб показал видео со стадиона.
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