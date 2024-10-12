Победа сборной Украины, поражения молодежной и юношеских команд. Главные новости за 11 октября

Гол Михаила Мудрика после индивидуального прохода стал единственным во встрече. Игрок "Челси" был избран Львом матча. В этом поединке дебютировали за национальную команду Калюжный, Назаренко и Крыськив. Отметим, что встреча приостанавливалась в первом тайме из-за проблем с прожекторами на стадионе. Сейчас Грузия лидирует в квартете, она имеет в своем активе 6 очков, как и Чехия, но лучшую разницу голов. Албания идет следом третьей с 3 пунктами. Украина четвертая с таким же количеством баллов. Следующая игра команды Реброва уже в понедельник – 14 октября против Чехии.

Молодежная сборная Украины U-21 провела матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Англии U-21. На 75-й минуте Очеретько подал с углового и Михавко замкнул навес головой. Но под занавес встречи три льва не только сравняли цифры на табло, но и вырвали победу. Дубль в активе хавбека "Манчестер Сити" Макети. Украина продолжает возглавлять турнирную таблицу группы, преимущество над Англией – 2 зачетных пункта (24 vs 22). Заключительный матч в квалификации на основной турнир украинцы проведут против Сербии во вторник, 15 октября.

Юношеская сборная Украины U-19 матчем с Нидерландами U-18 стартовала на товарищеском турнире в Марбелье. В соревновании принимают участие 4 команды, которые играют матчи на вылет. Поединок с Нидерландами проходил на тяжелом после дождя поле, и это наложило свой отпечаток. Игра была достаточно ровной и не особо изобиловала опасными моментами. Детали – в отчете по ссылке.

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22-летний атакующий хавбек "Челси" Коул Палмер получил награду "Игрок месяца" за сентябрь в АПЛ. В прошлом месяце парень забил 5 голов и отдал одну результативную передачу в трех матчах за "Челси". В матче против "Брайтона" Палмер отметился уникальным достижением, забив четыре гола в первом тайме.

Также наставник "Челси" Энцо Мареска получил награду лучшему менеджеру месяца в сентябре. Напомним, что "Челси" под руководством Марески в сентябре одержал выездные победы над "Борнмутом" (0:1) и "Вест Хэмом" (0:3), обыграл "Брайтон" Фабиана Хюрцелера со счетом 4:2 и разделил очки в матче с "Кристал Пэлас" (1:1).