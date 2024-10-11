МОН поддержало законопроект о запрете русского языка в школах во время перерывов

Министерство образования и науки поддержало законопроект, предлагающий запретить использование русского языка в школах во время перерывов. Однако с некоторыми замечаниями.

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Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовый на вопрос правительства в Верховной Раде.

По его словам, при принятии решений для защиты украинского языка следует учитывать возможность равноправного развития языков национальных сообществ Европейского Союза.

"Это, безусловно, ни в коем случае не распространяется на язык страны-агрессора. Мы понимаем, что оно используется как оружие, как предпосылка для агрессии".

Поэтому мы заботимся о языках коренных народов, национальных сообществ и, прежде всего, о развитии украинского языка", - подчеркнул Лисовый.

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Напомним, 1 октября в Раде зарегистрировали законопроект №12086, который может обязать учеников и учителей говорить по-украински на всей территории школы не только во время занятий, но и во время перерывов.

Его инициатором является народная депутатка Наталья Пипа.

"Очень важно, чтобы использование украинского языка не заканчивалось 45 минутами урока.

Никто не будет наказывать детей или ругать, это неправильный подход к вопросу. Но мы должны избавиться от этого условного правила в головах педагогов, учеников и родителей: "Прозвучал звонок - можно на любом языке" (и мы понимаем, что этот любой - почему-то русский)", - отметила депутат.