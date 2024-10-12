Силы обороны уничтожили за сутки 359 единиц российской техники разного вида. Генштаб подытожил потери оккупантов
Кроме этого – почти 13 сотен захватчиков
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны Украины ликвидировали 1290 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 359 единиц техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 667 630 (+1290) человек,
- танков ‒ 8962 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 17827 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 19381 (+59) ед,
- РСЗО – 1230 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 976 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16947 (+110),
- крылатых ракет ‒ 2619 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 26513 (+115) ед,
- специальной техники – 3434 (+38).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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