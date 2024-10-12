  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Силы обороны уничтожили за сутки 359 единиц российской техники разного вида. Генштаб подытожил потери оккупантов
В тренде

Силы обороны уничтожили за сутки 359 единиц российской техники разного вида. Генштаб подытожил потери оккупантов

Общие новости

Кроме этого – почти 13 сотен захватчиков

Силы обороны уничтожили за сутки 359 единиц российской техники разного вида. Генштаб подытожил потери оккупантов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны Украины ликвидировали 1290 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 359 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 667 630 (+1290) человек,
  • танков ‒ 8962 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 17827 (+27) ед,
  • артиллерийских систем – 19381 (+59) ед,
  • РСЗО – 1230 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 976 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16947 (+110),
  • крылатых ракет ‒ 2619 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26513 (+115) ед,
  • специальной техники – 3434 (+38).
По теме
yellow-arrow
Победа сборной Украины, поражения молодежной и юношеских команд. Главные новости за 11 октября
yellow-arrow
"Так и не смогли разбить украинский корабль". Украина – Грузия. Обзор послематчевой грузинской прессы
yellow-arrow
МОН поддержало законопроект о запрете русского языка в школах во время перерывов
Генштаб ЗСУ война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости